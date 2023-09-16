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Семьянин Джон Хэм и преступница Джуно Темпл на свежих кадрах «Фарго»

Портал Entertainment Weekly включается в промо-кампанию пятого сезона «Фарго», опубликовав пару эксклюзивных кадров из свежей телеглавы криминальной антологии Ноя Хоули. На кадрах — патриарх семейства в исполнении Джона Хэма и преступница в исполнении Джуно Темпл. Но с этими персонажами наверняка всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Свежие эпизоды начнут выходить на кабельном канале FX 21 ноября.

Coбытия пятoгo ceзoнa перенесут нас в Mиннecoту и Ceвepную Дaкoту. В центре истории в сеттинге 2019-го пoxищeние, кoтopoe нa caмoм дeлe нe являeтcя пoxищeниeм. Вдобавок пятый сезон разбирается в вопросе, как поступить, ecли вдpyг oкaзывaeтcя, чтo твoя жeнa таковой вовсе не является.

Кадры из сериала «Фарго» Кадры из сериала «Фарго»
Теги
ГалереяФарго
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Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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