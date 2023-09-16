«Этерну» переснимут — с новыми актёрами (фото)

Вышедший в январе 2022-го первый эпизод «Этерны» до полноценного сезона так и не разрастётся. По словам Михаила Китаева — главы «Плюс Студии», отвечающей за производство сериала, — пилот стал экспериментальной площадкой. Создатели изучили отзывы аудитории и фокус-групп, провели работу над ошибками и перезапускают проект.

В полноценном сезоне с новой открывающей серией будет максимально обновлённый актёрский состав. Здесь авторы тоже опирались на отклик аудитории. В итоге свои места в проекте сохранили только Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Валентина Ляпина (Мэллит), а также Данил Никитин и Фёдор Мишеев (братья Катершванц).

В обновлённый каст вошли Иван Трушин (Ричард Окделл), Ксения Трейстер (Айрис Окделл), Антон Рогачёв (Альдо Ракан), Павел Чинарёв (Робер Эпинэ), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр), Илья Виногорский (Валентин Пидд), Михаил Тройник (Фердинанд Оллар), Антон Кузнецов (Адгемар), Евгений Стычкин (Енниоль) и Иван Добронравов (отец Герман).

Режиссирует «Этерну» Сергей Трофимов («Нулевой пациент»). Сценарной адаптацией романов Веры Камши занимались Сергей Калужанов (второй сезон «Пищеблока»), Сергей Козин и работавший над пилотом Евгений Баранов.