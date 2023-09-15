«Киберслав» на подходе — богатырь-полукровка рубит нечисть в первом тизере славянского киберпанка

Отечественный онлайн-кинотеатр «Конопоиск» напомнил зрителям об интригующем многосерийном долгострое «Киберслав». И хорошо напомнил — тизером, где нет диалогов, зато есть экшен. Анимационный славянский киберпанк от Evil Pirate Studio дату выхода, к сожалению, пока не получил, но видеосервис обещает скорую премьеру. Очень хочется в это верить.

В альтернативной, технически оснащённой Древней Руси, где есть и кибер-импланты, и плазменное оружие, и экзоскелеты с гигантскими роботами, богатырь-полукровка Киберслав идёт по следу тех, кто вздумал изничтожить княжескую семью. Главному герою ещё только предстоит выяснить личность врага — то ли это озлобленный люд, то ли населяющая местные леса нечисть.