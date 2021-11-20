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«Киберслав» готовится к релизу — славянский киберпанк обзавёлся тизерным постером

Отечественный долгострой «Киберслав» живее всех живых. Древнеславянский киберпанк, о котором давненько не было новостей, объявился на стартовавшем сегодня онлайн-конвенте Comic Con Russia. Создатели проекта из Evil Pirate Studio предоставили свежую информацию.

Во-первых, «Киберслав» разросся до сериала, который выйдет эксклюзивно на видеосервисе «КиноПоиск». Во-вторых, у него появилось релизное окно — премьеру обещают в 2022–2023 годах. В-третьих, авторы презентовали первый тизерный постер амбициозного проекта с суровым титульным персонажем.

Постеры сериала «Киберслав»

События многосерийного славянского киберфэнтези разворачиваются в стольном граде Китеже, чьи невиданные механизмы и чудесные устройства, облегчающие быт горожан, питает таинственный Источник. На службе у местного князя — хранителя Источника — состоит богатырь-полукровка Киберслав, лучший в округе охотник на нечисть. Сказаний о его подвигах благодарные соотечественники не слагают, потому что Киберслав — наполовину нечисть, изгой, которому нет места ни среди людей, ни среди монстров.

Постеры сериала «Киберслав»

Режиссёрами мультсериала выступают Стас Дмитриев (также продюсер) и Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

Теги
ПостерыГалереяКиберслав
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Источник фотографий: Depositphotos

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