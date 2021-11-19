Ядовитый Плющ по версии The CW — первый взгляд на злодейку из «Бэтвумен»

Портал Entertainment Weekly опубликовал промо-арт злодейки Ядовитый Плющ. В неё в третьем сезоне костюмированного балагана под названием «Бэтвумен» перерождается Мэри Хэмилтон, которую играет Николь Кан («Ты»). Злодейское alter ego персонажа проявилось во всей своей полноте в шестом эпизоде супергероической драмы телеканала The CW.

Такой невероятный сюжетный поворот пришёл на ум шоураннеру сериала Кэролайн Дрис.

При этом раннее заявленная на ту же роль Бриджет Риган («Легенда об Искателе») появится в восьмом эпизоде третьего сезона, который выйдет уже в следующем году. И она тоже играет Ядовитого Плюща — оригинальную злодейку Памелу Айсли, чьё растение и отравило Мэри.