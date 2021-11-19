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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Ядовитый Плющ по версии The CW — первый взгляд на злодейку из «Бэтвумен»

Портал Entertainment Weekly опубликовал промо-арт злодейки Ядовитый Плющ. В неё в третьем сезоне костюмированного балагана под названием «Бэтвумен» перерождается Мэри Хэмилтон, которую играет Николь Кан («Ты»). Злодейское alter ego персонажа проявилось во всей своей полноте в шестом эпизоде супергероической драмы телеканала The CW.

Промо-арт сериала «Бэтвумен»

Такой невероятный сюжетный поворот пришёл на ум шоураннеру сериала Кэролайн Дрис.

При этом раннее заявленная на ту же роль Бриджет Риган («Легенда об Искателе») появится в восьмом эпизоде третьего сезона, который выйдет уже в следующем году. И она тоже играет Ядовитого Плюща — оригинальную злодейку Памелу Айсли, чьё растение и отравило Мэри.

Теги
ГалереяБэтвуменПромо-арт
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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