Жуткий тизер финального сезона драмы «Озарк» напоминает о цене решений

Последствия сказанного или сделанного — вещь порой неотвратимая. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого — заключительного — сезона криминальной драмы «Озарк» с Джейсоном Бейтманом. Первая семисерийная половина выходит на малые экраны 21 января. Оставшиеся семь серий зрители увидят позже в следующем году.

В сериале о смертельно опасных финансовых аферах семейства Бёрдов также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом числится Крис Манди, который вместе с Бейтманом входит в команду исполнительных продюсеров.