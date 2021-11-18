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Жуткий тизер финального сезона драмы «Озарк» напоминает о цене решений

Последствия сказанного или сделанного — вещь порой неотвратимая. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого — заключительного — сезона криминальной драмы «Озарк» с Джейсоном Бейтманом. Первая семисерийная половина выходит на малые экраны 21 января. Оставшиеся семь серий зрители увидят позже в следующем году.

В сериале о смертельно опасных финансовых аферах семейства Бёрдов также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом числится Крис Манди, который вместе с Бейтманом входит в команду исполнительных продюсеров.

Теги
ВидеоОзаркNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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