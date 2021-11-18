Карен Гиллан озвучит главную героиню мультсериала для Disney+

Карен Гиллан озвучит главную героиню анимационного проекта «Рона, живущая у реки». Сценарием мультсериала займётся Эмили Капнек, музыкой — четырёхкратный номинант на «Оскар» Дэнни Элфман.

Айо Дэвис, президент Disney Branded Television, не сомневается, что команда для проекта подобрана что надо.

Мы так рады, что Эмили и Карен выбрали Disney своим домом. Они исключительны в создании персонажей, воплощающих в себе сильные моменты ожидания, юмора и тепла. Вместе с Дэнни, музыкальным провидцем, который видит магию в этой истории, мы уверены, что находимся в надёжных руках.

Рона из крошечного шотландского городка считает свою жизнь скучной и неинтересной, но внезапное происшествие, после которого начинают исполняться все её желания, навсегда меняет жизнь героини.

Впереди у Гиллан премьера фильмов «Тор: Любовь и гром» и «Стражи галактики. Часть 3», где актриса появится в образе Небулы, а также комедия The Bubble, в которой актриса сыграет главную роль.