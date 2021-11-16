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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Соколиного глаза» рассказала о появлении в сериале Чёрной вдовы

Источник: Marvel Studios

Режиссёр «Соколиного глаза» Риз Томас подтвердила, что персонаж Елены Беловой появится в сериале, но подробностей не выдаёт.

Я не могу говорить об этом. Мы знаем историю этих персонажей и то, что произошло в финальной части «Мстителей». Из первых серий «Соколиного глаза» понятно, что Клинту пришлось столкнуться с последствиями событий фильма, но рассказать подробности его встречи с Еленой я не могу. Давайте притворимся, что сама не знаю, и будем считать, что это счастливая встреча за чашкой кофе.

Странная шутка, ведь мы правда знаем, что произошло в эндгейме. Чтобы спасти Клинта и весь мир, Чёрная вдова (Скарлетт Йоханссон) пожертвовала собой.

Появление Флоренс Пью в сериале — не просто отличный ход, а неизбежный. Актриса дебютировала в роли Елены Беловой в фильме «Чёрная вдова» о том, как Наташа Романофф срывает планы Дрейкова по порабощению мира. События картины происходят после «Первого мстителя: Противостояния» и до фильма «Мстители: Финал». Однако после титров показали время уже после гибели Наташи. В этом фрагменте Беловой дают задание ликвидировать человека, виновного в смерти агента Романофф, показав фотографию Бартона.

Сериал «Соколиный глаз» начинается с того, что Клинт (Джереми Реннер) хочет отойти от дел, но не может, пока не подготовит себе замену. Он находит подходящую кандидатуру — Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) и учит её быть супергероем без суперспособностей.

Теги
Соколиный глазMarvelФлоренс Пью
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