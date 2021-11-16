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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кэтлин Кеннеди три года ждут: президент Lucasfilm продлила контракт со студией

Источник: depositphotos

Отличные новости для фанатов «Звёздных войн» — президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди продлила контракт со студией ещё на три года. Продюсер остаётся у руля до 2024 года.

В 2012 году Джордж Лукас лично выбрал Кеннеди президентом компании, доверив даме обоих своих детей — «Звёздные войны» и «Индиану Джонса». С тех пор фанаты не очень любят миссис Кеннеди, но она настойчива. Дел-то ещё непочатый край.

Зрители ждут третий сезон «Мандалорца», «Книга Бобы Фетта» выходит уже в декабре, сериал про Оби-Вана Кеноби вовсю снимается и обещает воплотить влажные мечты тех же фанатов в реальность… В разработке ещё пачка тв-проектов. И, кажется, всё это не только усилиями Дейва Филони и Джона Фавро.

На кинофронте далёкой-далёкой галактики, правда, пока не так радужно. В реальных планах лишь продюсерский проект главы Marvel Кевина Файги и «Звёздные войны» Тайки Вайтити. Трилогия от Райана Джонсона, режиссёра «Последних джедаев», говорят, заброшена. И с постановщицей «Разбойной эскадрильи» Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), к несчастью, пришлось расстаться. Как водится, по творческим разногласиям — угадайте с кем.

Тяжело быть главой Lucasfilm. Но кому-то надо.

Теги
LucasfilmКэтлин КеннедиЗвёздные войны
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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