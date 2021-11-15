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Мастер Чиф надевает броню в первом тизере сериала по игре Halo

Hello Master Chief. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал официальный тизер известного долгостроя — многосерийного фантастического экшена по игре Halo. И в ролике показали самое важное — главного героя Мастера Чифа в исполнении Пабло Шрайбера. Кортана (Наташа Макэлхон) тоже на месте — мы её слышим.

Тизер, к сожалению, не раскрывает точную дату выхода, а лишь подтверждает широченное релизное окно — 2022 год.

В 10-серийном первом сезоне футуристического боевика о войне человечество с союзом инопланетных рас также снимаются Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист сериала Кайл Киллен. Производством заведуют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

Теги
ВидеоHaloТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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