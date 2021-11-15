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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Новый «Сорвиголова»? Marvel планирует перезапустить сериал с Чарли Коксом

Источник: Marvel Studios

Кажется, «Человек-паук: Нет пути домой», где по слухам должен появиться Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса, это только начало пути талантливого адвоката в MCU.

Сразу несколько инсайдеров, в том числе Дэниэл Рихтман, сообщили, что Marvel планирует перезапустить сериал о Мэтте Мёрдоке со старыми актёрами — и это прекрасная новость. Слухи пошли еще месяц назад, однако до этого момента подтверждения им не было. Сейчас же в сеть утекло объявление о кастинге в проект — весьма недвусмыленно.

«Сорвиголова» продержался в эфире три сезона, после его был безжалостно закрыт, несмотря на конвертированную в рейтинги зрительскую любовь — всё из-за Disney+. Помимо Кокса там снялись Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Элоди Юнг, Уилсон Бетел и Розарио Доусон.

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Источник фотографий: Depositphotos

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