Она возвращается! Первые кадры четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Скучали? «Удивительная миссис Мейзел» после двухлетнего отсутствия возвращается с четвёртым сезоном. Дата премьеры пока не объявлена, однако уже есть первые кадры сериала с Рэйчел Броснахэн, Тони Шэлубом и Марин Хинкль.

О продолжении лучшей комедии последних лет пока известно мало. К актёрскому составу, куда входят также Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Кэвин Поллак, Кэролайн Аарон и Джейн Линч, присоединились Майло Вентимилья («Это мы»), Келли Бишоп и Джон Уотерс.

И ещё больше кадров со съёмок: