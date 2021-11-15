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Она возвращается! Первые кадры четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Скучали? «Удивительная миссис Мейзел» после двухлетнего отсутствия возвращается с четвёртым сезоном. Дата премьеры пока не объявлена, однако уже есть первые кадры сериала с Рэйчел Броснахэн, Тони Шэлубом и Марин Хинкль.

Кадры из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Кадры из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

О продолжении лучшей комедии последних лет пока известно мало. К актёрскому составу, куда входят также Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Кэвин Поллак, Кэролайн Аарон и Джейн Линч, присоединились Майло Вентимилья («Это мы»), Келли Бишоп и Джон Уотерс.

И ещё больше кадров со съёмок:

Промо-арт сериала «Удивительная миссис Мейзел» Промо-арт сериала «Удивительная миссис Мейзел» Промо-арт сериала «Удивительная миссис Мейзел» Промо-арт сериала «Удивительная миссис Мейзел» Промо-арт сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Теги
ГалереяУдивительная миссис Мейзел
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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