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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Полиция прервала промо-кампанию «Удивительной миссис Мейзел»

Amazon крайне серьёзно относится к продвижению своего главного добытчика разнообразных наград — комедии «Удивительная миссис Мейзел» — особенно в преддверии главной сериальной премии «Эмми», которая состоится 22 сентября. В этом году промо-кампания получилась особенно масштабной и без преувеличения беспрецедентной: в течение одного дня — 15 августа, который назвали Maisel Day, — в Лос-Анджелесе можно было приобрести товары и услуги по ценам 1959 года.

В аттракционе неслыханной щедрости Amazon участвовало 28 наиболее культовых мест города, которые были отмечены на специальной карте. Так, можно было сделать укладку или маникюр всего за 2 бакса, купить сэндвич с пастромой за 99 центов, хот-доги или клубничный молочный коктейль — за 30 центов. Поход в кинотеатр Bay Theatre обошёлся желающим в 51 цент, чистка обуви — в 75 центов, а ночь в шикарном Отеле Рузвельт стоила каких-то $40.

Полиция прервала промо-кампанию «Удивительной миссис Мейзел»

Но проблемы возникли на заправке в Санта-Монике из-за смехотворно дешёвого бензина — 30 центов за галлон при том, что его текущая цена примерно в 10 раз выше. Из-за дикого ажиотажа (отпускалось до 20 галлонов в одни руки) возникли такие пробки, что полиции пришлось вмешаться и прикрыть лавочку. Впрочем, впоследствии кампанию возобновили при условии, что Amazon будет самостоятельно контролировать количество машин, находящихся в очереди.

Так или иначе, предприятие со своей целью справилось на «ура» — люди вставали ни свет, ни заря, выстраивались в километровые очереди и без устали поглощали халявные харчи. Дело за малым — забрать с десяток статуэток «Эмми» и удержать заданную высочайшую планку в третьем сезоне, премьера которого случится уже в конце этого года.

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Удивительная миссис Мейзел
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