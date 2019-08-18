Телеовощи. Выпуск 297: Не обманул, а передумал

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:28 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:12 —
|Новости
|27:25 —
|Отвечаем на вопросы
|28:40 —
|«Террор» — 2x01 (премьера сезона)
|36:54 —
|«Убийцы Ву» — 1x02
|47:13 —
|«Форс-мажоры» — 9x05
|53:58 —
|«Пацаны» — 1x06—08 (финал сезона)
|01:09:41 —
|«Вероника Марс» — 4x07—08 (финал сезона)
|01:37:47 —
|«Джетт» — 1x09 (финал сезона)
|01:55:51 —
|«Легион» — 3x08 (финал сериала)
|02:11:31 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x12 (финал сериала)
|02:24:03 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x01 (впечатления Михаила)
|02:38:48 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|02:57:08 —
|«Лексс» — 2x02 (впечатления Юры и Льва)
|03:07:48 —
|«Психопаспорт» — 1x17 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:17:50 —
|«Вавилон 5» — 1x04 (впечатления Юры)
|03:30:02 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x10 (впечатления Ларисы)
|03:44:15 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x13 (впечатления Льва)
|03:50:08 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:17 —
|«Крайний космос» — 2x08
|03:32 —
|«Аванпост» — 2x04-05