Чёрная комедия «Уэйн» от авторов «Дэдпула» не получит продления на YouTube

Как это ни печально, в рамках своей новой политики отказа от художественных сериалов видеосервис YouTube Premium не собирается продлевать на второй сезон многосерийную чёрную комедию «Уэйн» — к слову, очень полюбившуюся критикам и зрителям.

Вышедший в январе 10-серийный первый сезон может оказаться для проекта последним, если создателям не удастся найти для сериала новый дом. А поиски уже ведутся — Endeavor Content ведёт переговоры сразу с несколькими телевещателями. Остаётся лишь пожелать студии удачи.

Самобытная история от сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника повествует о том, как 15-летний Уэйн (Марк Маккенна) знакомится с девчонкой по имени Дэл (Сиэра Браво) и вместе они отправляются добывать Pontiac Trans Am 78-го года, украденный у ныне покойного отца главного героя. Путешествие парочки отметится множеством опасных для здоровья и жизни приключений.

Создателем и сценаристом проекта значится Шон Симмонс. Риз и Верник выступают исполнительными продюсерами. Первый сезон режиссировали Иэн Б. Макдональд («Бесстыдники»), Стив Пинк («Кобра Кай», «Диета из Санта-Клариты»), Майкл Патрик Джэнн («Детективное агентство Дирка Джентли»), Тесса Хофф и Стефани Лэин («Вице-президент»).