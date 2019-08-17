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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Чёрная комедия «Уэйн» от авторов «Дэдпула» не получит продления на YouTube

Как это ни печально, в рамках своей новой политики отказа от художественных сериалов видеосервис YouTube Premium не собирается продлевать на второй сезон многосерийную чёрную комедию «Уэйн» — к слову, очень полюбившуюся критикам и зрителям.

Вышедший в январе 10-серийный первый сезон может оказаться для проекта последним, если создателям не удастся найти для сериала новый дом. А поиски уже ведутся — Endeavor Content ведёт переговоры сразу с несколькими телевещателями. Остаётся лишь пожелать студии удачи.

Самобытная история от сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника повествует о том, как 15-летний Уэйн (Марк Маккенна) знакомится с девчонкой по имени Дэл (Сиэра Браво) и вместе они отправляются добывать Pontiac Trans Am 78-го года, украденный у ныне покойного отца главного героя. Путешествие парочки отметится множеством опасных для здоровья и жизни приключений.

Создателем и сценаристом проекта значится Шон Симмонс. Риз и Верник выступают исполнительными продюсерами. Первый сезон режиссировали Иэн Б. Макдональд («Бесстыдники»), Стив Пинк («Кобра Кай», «Диета из Санта-Клариты»), Майкл Патрик Джэнн («Детективное агентство Дирка Джентли»), Тесса Хофф и Стефани Лэин («Вице-президент»).

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Уэйн
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1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
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27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
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