«Бэтвумен» — промо-ролик, посвящённый злодейке Алисе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW выпустил промо-ролик сериала «Бэтвумен», посвящённый злодейке и преступнице Алисе. По комиксам DC, это бывшая Элизабет Кейн, после похищения всей семьи и гибели матери сошедшая с ума и вообразившая себя главной героиней «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, а потому частенько сыплет цитатами оттуда.

Сбрендившая врагиня станет далеко не единственной головной болью супергероини Бэтвумен, стремящейся очистить Готэм от преступности, но наверняка попортит ей немало крови. Криминальная экшен-драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и отца телевселенной DC Грега Берланти стартует в эфире 6 октября.