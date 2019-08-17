 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Юэн Макгрегор скрепил договором своё возвращение к роли Оби-Вана Кеноби Гильермо дель Торо не планирует возвращаться к экранизациям комиксов «Острые козырьки» — трейлер пятого сезона знаменитой гангстерской драмы Amazon продлил «Пространство» на пятый сезон Сериал «Отель „Континенталь“» выйдет после «Джона Уика 4»
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Бэтвумен» — промо-ролик, посвящённый злодейке Алисе

Телеканал The CW выпустил промо-ролик сериала «Бэтвумен», посвящённый злодейке и преступнице Алисе. По комиксам DC, это бывшая Элизабет Кейн, после похищения всей семьи и гибели матери сошедшая с ума и вообразившая себя главной героиней «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, а потому частенько сыплет цитатами оттуда.

Сбрендившая врагиня станет далеко не единственной головной болью супергероини Бэтвумен, стремящейся очистить Готэм от преступности, но наверняка попортит ей немало крови. Криминальная экшен-драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и отца телевселенной DC Грега Берланти стартует в эфире 6 октября.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Бэтвумен
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Свежий промо-арт и постер сериала «Бэтвумен»
 
«Бэтвумен» — промо-ролик «Татуировка»
 
«Бэтвумен» — свежие кадры

Тоже интересно

 
Кино Ситхи-штурмовики появятся в девятом эпизоде «Звёздных войн»
 
Кино Как выглядят новые Ангелы Чарли
 
«Тик» — трейлер первого сезона
 
Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее
 
Amazon может спасти «Пространство»
 
Кино «451 градус по Фаренгейту» — тизер и новые кадры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
17:00Стрим-марафон! Часть 1: Amayui Castle Meister (8) (трансляция)
 
19:30Стрим-марафон! Часть 2: Remnant: From the Ashes (трансляция)
22:00Стрим-марафон! Часть 3: SOMA (3) (трансляция)
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в августе

18 ВсТелеовощи (видео)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
5Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
25ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Dark Pictures: Man of Medan - предварительный обзор игры. О сюжете, геймплее и графике на максимальных настройкахУчастники и посетители EVO 2019 могли заразиться корьюИтоги опроса на сайте: Ваша любимая игра Хидео Кодзимы? Новый опрос добавленSEGA начала тизерить неанонсированную AAA-игру HumankindВозвращение обновленной JRPG-классики в релизном трейлере Grandia HD Collection для Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru