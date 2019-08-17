«Кремниевая долина» — трейлер шестого и последнего сезона гик-комедии

Настала пора прощаться с «Кремниевой долиной» — после затянувшегося хитауса комедия вернётся в эфир HBO 27 октября с семью новыми эпизодами, однако они же станут для неё последним. Тем временем уже вышел первый трейлер заключительного шестого сезона, который ясно даёт понять, что парни не упадут в грязь лицом:

Предыдущий сезон завершился ещё в мае прошлого года, однако из-за контрактных обязательств шоураннера сериала Алек Берга с «Барри», съёмки финала пришлось отложить, и были серьёзные опасения, что он вообще не выйдет раньше 2020 года.

К своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер, но вот уже второй сезон подряд придётся обходится без Ти Джей Миллера.