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«Бесстыдники» — тизер десятого сезона знаменитой семейной драмеди

Кабельный канал Showtime выкатил первый тизер десятого сезона «Бесстыдников», который красноречиво демонстрирует, что в жизни Галлагеров царит привычный бардак. Недавно сериал обзавёлся официальной датой возвращения — 3 ноября.

Комедийная драма продолжит рассказывать о жизни сумасшедшей многодетной семейки из Чикаго. Как известно, из повествования в конце предыдущего сезона выбыла Фиона (Эмми Россум), зато в историю возвращается Йен (Камерон Монахэн). Пока остальные домочадцы заняты собственными проблемами, обязанности главы семейства в отсутствие старшей сестры взвалила на себя Дебби (Эмма Кинни), которая ни с кем из родных миндальничать не собирается.

В сериале также задействованы Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи и Исидора Горештер. Джон Уэллс продолжает исполнять обязанности шоураннера. За производством присматривают Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

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