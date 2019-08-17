«Бесстыдники» — тизер десятого сезона знаменитой семейной драмеди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime выкатил первый тизер десятого сезона «Бесстыдников», который красноречиво демонстрирует, что в жизни Галлагеров царит привычный бардак. Недавно сериал обзавёлся официальной датой возвращения — 3 ноября.

Комедийная драма продолжит рассказывать о жизни сумасшедшей многодетной семейки из Чикаго. Как известно, из повествования в конце предыдущего сезона выбыла Фиона (Эмми Россум), зато в историю возвращается Йен (Камерон Монахэн). Пока остальные домочадцы заняты собственными проблемами, обязанности главы семейства в отсутствие старшей сестры взвалила на себя Дебби (Эмма Кинни), которая ни с кем из родных миндальничать не собирается.

В сериале также задействованы Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи и Исидора Горештер. Джон Уэллс продолжает исполнять обязанности шоураннера. За производством присматривают Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.