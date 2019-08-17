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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Острые козырьки» — свежие кадры из пятого сезона

Вслед за датой выхода в сети появились свежие кадры из пятого сезона культовой криминальной драмы «Острые козырьки». В кадр попали все главные герои гангстерской истории. Канал BBC One начнёт показ продолжения 25 августа, а на Netflix пятый сезон выйдет 4 октября.

Семейство Шелби на пороге новых испытаний. На этот раз события разворачиваются на фоне финансового кризиса 1929 года. Получивший место в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком Освальдом Мосли, придерживающимся крайне смелых взглядов на будущее страны. От исхода их взаимоотношений будет зависеть очень многое.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой.

Шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер сериала — бессменный Стивен Найт. Срежиссировал пятый сезон Энтони Бирн («Последнее королевство»).

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Кадры из сериала «Острые козырьки»
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