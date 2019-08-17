 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
THQ Nordic нашла нового разработчика для Dead Island 2, готовит следующие части Metro, Saints Row и TimeSplitters Культовый фантастический хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix готовит анимационный сериал про спецагента Элвиса Пресли

Потоковый сервис Netflix заказал анимационную экшен-комедию для взрослых под названием «Агент Кинг» (Agent King), где король рок-н-ролла Элвис Пресли служит своей стране в качестве тайного агента, памятуя и о музыке.

С детства Элвис мечтал стать супергероем, борющимся с преступностью и спасающим мир! «Агент Кинг» позволит ему это сделать. Мы с моим соавтором Джоном Эдди невероятно счастливы поработать с Netflix и Sony Animation над этим невероятным проектом и показать миру Элвиса, которого они ещё не видели.

 
Присцилла Пресли, вдова Короля

Анимационный комедийный боевик расскажет, как Пресли стал частью тайной правительственной программы по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его любимой стране. Участвуя в различных секретных операциях, главный герой не забывает о своём основном амплуа короля рок-н-ролла.

Шоураннером сериала выступает сценарист «Спецагента Арчера» Майк Арнольд.

+ Обсудить
Темы
 
Агент Кинг
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix готовит анимационный сериал про спецагента Элвиса Пресли

Тоже интересно

 
Кино Marvel закидывает удочки на «Оскар» для «Мстителей: Финала» и Роберта Дауни-младшего
 
Кино Министерство культуры хочет реформировать Фонд кино
 
Кино Братья Андреасяны спродюсируют экранизацию антиутопии и своих отцов
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Танцы насмерть»
 
Кино «Я худею» — трейлер
 
«Патреон» — год спустя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в августе

18 ВсТелеовощи (видео)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
4Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
25ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Telling Lies - новая игра от создателя Silent Hill: Shattered Memories и экспериментальной Her Story выйдет совсем скоро, представлено свежее видеоAstral Chain - вступительный ролик, демонстрация игры в портативном режиме и другие новые геймплейные видео Switch-эксклюзиваNeed for Speed: Heat - Electronic Arts рассказала, как планирует зарабатывать на игре после релизаДух захватывает - Microsoft показала новые ролики и скриншоты фотореалистичного авиасимулятора Microsoft Flight SimulatorРазработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, похоже, приедут на Gamescom 2019
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru