Netflix готовит анимационный сериал про спецагента Элвиса Пресли

Потоковый сервис Netflix заказал анимационную экшен-комедию для взрослых под названием «Агент Кинг» (Agent King), где король рок-н-ролла Элвис Пресли служит своей стране в качестве тайного агента, памятуя и о музыке.

С детства Элвис мечтал стать супергероем, борющимся с преступностью и спасающим мир! «Агент Кинг» позволит ему это сделать. Мы с моим соавтором Джоном Эдди невероятно счастливы поработать с Netflix и Sony Animation над этим невероятным проектом и показать миру Элвиса, которого они ещё не видели. Присцилла Пресли, вдова Короля

Анимационный комедийный боевик расскажет, как Пресли стал частью тайной правительственной программы по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его любимой стране. Участвуя в различных секретных операциях, главный герой не забывает о своём основном амплуа короля рок-н-ролла.

Шоураннером сериала выступает сценарист «Спецагента Арчера» Майк Арнольд.