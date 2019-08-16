Джастин Курзель снимет экранизацию знаменитого романа «Шантарам»

Прошлым летом стриминговый сервис Apple TV+ прибрал к рукам сериал по роману-бестселлеру «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. А нынче выяснилось, кто будет экранизировать проект — в режиссёрское кресло усадили Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы»), который снимет два первых и два последних из десяти эпизодов первого сезона.

Основные события автобиографического произведения разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, переведённая на 39 языков и разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, рассказывает о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, где и начинается главное путешествие всей его жизни.

Оскаровский номинант Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») работает над сценарием и значится в команде исполнительных продюсеров наравне с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»), Николь Клеменс, Стивом Голином и Андреа Бэррон. Производством занимаются Anonymous Content и Paramount TV. Съёмки начнутся в австралийском штате Виктория в октябре.