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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Джастин Курзель снимет экранизацию знаменитого романа «Шантарам»

Прошлым летом стриминговый сервис Apple TV+ прибрал к рукам сериал по роману-бестселлеру «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. А нынче выяснилось, кто будет экранизировать проект — в режиссёрское кресло усадили Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы»), который снимет два первых и два последних из десяти эпизодов первого сезона.

Основные события автобиографического произведения разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, переведённая на 39 языков и разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, рассказывает о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, где и начинается главное путешествие всей его жизни.

Оскаровский номинант Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») работает над сценарием и значится в команде исполнительных продюсеров наравне с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»), Николь Клеменс, Стивом Голином и Андреа Бэррон. Производством занимаются Anonymous Content и Paramount TV. Съёмки начнутся в австралийском штате Виктория в октябре.

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4Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
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24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
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