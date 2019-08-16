Сколько звёзды «Беверли-Хиллз, 90210» получили за возвращение

Несмотря на статус культовой молодёжная драма «Беверли-Хиллз, 90210» не сделала своих актёров звёздами мирового уровня и уж точно не может тягаться с самыми популярными сериалами современности.
А потому, если задуматься, весьма скромные актёрские гонорары за возвращение не должны никого удивлять. Больше других — по $85 тысяч за эпизод — получили Дженни Гарт и Тори Спеллинг как авторы идеи и сопродюсеры сериала, гонорар остальных — Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриель Картерис — составил $70 тысяч за серию. Сверх этого Пристли заработал $46 тысяч за режиссуру одного эпизода.
Для сравнения, вернувшиеся звёзды другого сверхпопулярного сериала 90-х «Уилл и Грейс» отхватили по $250 тысяч за серию в первом сезоне и уже по $350 тысяч — во втором и третьем. В целом сериальные гонорары стартуют от $30 тысяч второплановых актёров, не имеющих постоянного контракта, актёры средней руки получают уже от $55 до $85 тысяч за эпизод, ну а дальше всё зависит от студийного бюджета и
наглости исполнителей главных ролей. Текущий рекорд остаётся за звёздами «Теории большого взрыва», получавшими за последние сезоны по $1 млн за серию.