Сколько звёзды «Беверли-Хиллз, 90210» получили за возвращение

Несмотря на статус культовой молодёжная драма «Беверли-Хиллз, 90210» не сделала своих актёров звёздами мирового уровня и уж точно не может тягаться с самыми популярными сериалами современности.

А потому, если задуматься, весьма скромные актёрские гонорары за возвращение не должны никого удивлять. Больше других — по $85 тысяч за эпизод — получили Дженни Гарт и Тори Спеллинг как авторы идеи и сопродюсеры сериала, гонорар остальных — Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриель Картерис — составил $70 тысяч за серию. Сверх этого Пристли заработал $46 тысяч за режиссуру одного эпизода.