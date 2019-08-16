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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сколько звёзды «Беверли-Хиллз, 90210» получили за возвращение

Несмотря на статус культовой молодёжная драма «Беверли-Хиллз, 90210» не сделала своих актёров звёздами мирового уровня и уж точно не может тягаться с самыми популярными сериалами современности.

А потому, если задуматься, весьма скромные актёрские гонорары за возвращение не должны никого удивлять. Больше других — по $85 тысяч за эпизод — получили Дженни Гарт и Тори Спеллинг как авторы идеи и сопродюсеры сериала, гонорар остальных — Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриель Картерис — составил $70 тысяч за серию. Сверх этого Пристли заработал $46 тысяч за режиссуру одного эпизода.

Для сравнения, вернувшиеся звёзды другого сверхпопулярного сериала 90-х «Уилл и Грейс» отхватили по $250 тысяч за серию в первом сезоне и уже по $350 тысяч — во втором и третьем. В целом сериальные гонорары стартуют от $30 тысяч второплановых актёров, не имеющих постоянного контракта, актёры средней руки получают уже от $55 до $85 тысяч за эпизод, ну а дальше всё зависит от студийного бюджета и наглости исполнителей главных ролей. Текущий рекорд остаётся за звёздами «Теории большого взрыва», получавшими за последние сезоны по $1 млн за серию.

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Беверли-Хиллз, 90210
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10 Вт21:45ЕВА (трансляция)

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1Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
4Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
25ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
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