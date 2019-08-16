«Рэй Донован» — трейлер седьмого сезона криминальной драмы

Вышел тизер-трейлер грядущего седьмого сезона крайне живучей криминальной драмы «Рэй Донован», который стартует на Showtime уже 17 ноября.
Главный герой в исполнении Лива Шрайбера — профессиональный «решатель» проблем сильных мира всего, не гнушающийся при этом никакими средствами. Правда, в прошлом сезоне он был больше занят проблемами собственными, перебравшись после пережитой утраты из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
Главные роли также исполняют Эдди Марсан, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Багби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда и Сьюзан Сарандон. К ним присоединятся Джош Хэмилтон («13 причин почему»), Керри Кондон («Лучше звоните Солу», «Рим») и Луиза Краузе («Миллиарды»).
Шоураннер проекта — Дэвид Холландер, создатель и сценарист — Энн Бидерман («Саутленд»).
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