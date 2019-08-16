Продюсеры «Пацанов» обещают улучшенный второй сезон

Соавторы и исполнительные продюсеры свежего многосерийного хита «Пацаны» Сет Роген и Эван Голдберг обещают, что продолжение фантастического боевика порадует публику сильнее первого сезона. Экранизация одноимённого комикса Гарта Энниса о команде матёрых оперативников, воюющих с обнаглевшими супергероями, стартовала в июле и успела обзавестись обширной армией поклонников. Но, видимо, то ли ещё будет.

Для второго сезона у них уже имеется большее количество ресурсов. Они добавили новых персонажей, масштаб сериала органически растёт. Мы вообще-то на этой неделе отсмотрели первый эпизод второго сезона, и он оказался намного лучше, чем я мог мечтать. Сет Роген, обнадёживает

Голдберг вторит коллеге, подтверждая, что увиденное «действительно лучше первого сезона». Как ему кажется, «всё выглядит лучше, масштабнее, и актёры уже точно знают, что делают».

Недаром же Эрик Крипке божился, что после столь ошеломительной зрительской реакции на первый сезон все его помыслы и силы направлены на то, чтобы превзойти себя во втором сезоне.

Съёмки продолжения с участием Карла Урбана, Энтони Старра, Эрин Мориарти, Доминика Макэллигота, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухары, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Джека Куэйда, Ласа Алонсо, Томера Капона и Айи Кэш в самом разгаре. Второй сезон выходит в следующем году.