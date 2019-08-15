Саша Барон Коэн на первых кадрах сериала «Шпион»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Появились первые официальные кадры шестисерийного мини-сериала Netflix «Шпион» от съевшего на этой теме не одну собаку Гидеона Раффа («Родина»). Как видно, Саша Барон Коэн необычайно серьёзен в роли реально существовавшего агента Моссада Эли Коэна, считающегося у себя на родине национальным героем.

Ноа Эммерих («Американцы») сыграет наставника главного героя, Надар Тотем («Родина») — его жену Надию, а Валид Зуэйтер («Видоизменённый углерод», «Колония») — офицера разведки, считающего Коэна идеальным союзником.

Рафф сам написал сценарий и срежиссировал все эпизоды. Премьера шпионской драмы состоится 6 сентября.