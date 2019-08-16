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Первоисточник: www.cinelinx.com Прямая ссылка на новость:
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Юэн Макгрегор скрепил договором своё возвращение к роли Оби-Вана Кеноби

Вслед за весенними слухами от инсайдеров портала StarWarsNewsNet два разных источника сообщили сайту Cinelinx, что Юэн Макгрегор и впрямь собирается вернуться к роли Оби-Вана Кеноби. Более того, как утверждают сии анонимы, актёр даже успел подписать контракт, закрепляющий его участие в многосерийном проекте для потокового сервиса Disney+.

Ни для кого не секрет, что Юэн Макгрегор, сыгравший знаменитого мастера-джедая в трилогии-приквеле, не устаёт повторять, что будет счастлив вновь сыграть этого культового персонажа. Первоначально, речь шла о полнометражной постановке, но в планах Lucasfilm и без того уже как минимум две новые трилогии, а с сольниками пока не заладилось. Сериал — вполне подходящая альтернатива.

Предполагается, что Макгрегор очень вовремя подписал бумаги, так как на носу D23 Expo. Череда мероприятий в рамках масштабной выставки, посвящённой миру Disney, включает в себя и важные объявления о будущих полнометражных и многосерийных проектах компании. Может статься, одним из таких официально объявленных проектов окажется тот самый сольник про жизнь и приключения Оби-Вана Кеноби.

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