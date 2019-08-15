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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Ведьмака» прислушивалась к соображениям поклонников в соцсетях

Comic Con в Сан-Диего давно отгремел, однако обилие информации, полученной журналистами из различных интервью и бесед, состоявшихся в рамках этого масштабного мероприятия, продолжает просачиваться в сеть. Так, в ходе круглого стола с представителями прессы шоураннер грядущего «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич развёрнуто ответила на животрепещущий вопрос о потенциальном влиянии поклонников на создание экранизации культовой фэнтезийной саги.

Приступая к работе над сериалом и впервые встретившись с его сценаристами, я представляла себе, как именно хочу строить повествование. Когда работает целый сценарный коллектив — а нас там девять человек — мой вариант сценария не всегда лучший, и чем быстрее я это пойму, тем легче нам всем будет работать. Поэтому, определённо, бывают случаи, когда в «Твиттере» люди обращают моё внимание на какие-то моменты, и я думаю: «О, хм, я не думала об этом в подобном ключе». Тогда я рассказываю об этом сценарной команде, чтобы удостовериться, что мы посмотрели на историю с различных точек зрения.

В общем, конструктивный диалог с аудиторией присутствовал и временами, судя по всему, приносил свои полезные плоды.

Само собой, троллей в «Твиттере» тоже хватает. Но также много людей, действительно неравнодушных и желающих быть услышанными. Именно поэтому я всегда предпочитала говорить с людьми. С теми, кто грубил и вёл себя по-хамски, я старалась не общаться, но надеюсь, мне удалось хоть как-то обнадёжить тех, кто искренне переживал, что я испорчу то, что им так дорого.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, за диалог с народом

Насколько чутко прислушивалась шоураннер с поклонниками, увидим в декабре, когда на Netflix выйдет первый сезон фэнтези.

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Ведьмак
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