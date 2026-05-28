Меченый в новом костюме засветился на съёмках третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

Съёмки третьего сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» всё ещё идут в Нью-Йорке. Потому в интернет продолжают заливать фотографии с площадки, содержащие спойлеры к новым эпизодом сериала Marvel. И совсем недавно в объективы камер попал исполнитель роли Меченого Уилсон Бетел. На актёре новый костюм Меченого. В самом же сериале персонажа в новом прикиде можно будет увидеть весной 2027 года, когда состоится премьера продолжения «Рождённого заново».

Сериал выходит на стриминговом сервисе Disney+. Второй сезон дебютировал в этом году и значительно потерял в просмотрах. Будет ли у «Рождённого заново» четвёртый сезон, пока остаётся загадкой.

Шоу стало продолжением шоу «Сорвиголова», выходившего на Netflix. В третьем сезоне «Рождённого заново» появятся и другие Защитники из сериалов Netflix и Marvel, а именно: Джессика Джонс, Железный кулак и Люк Кейдж.