Бывшая возлюбленная Мэтта Мёрдока появилась в жутком образе на съёмках третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

СМИ не оставляют в покое съёмочную площадку третьего сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». И продолжают публиковать фотографии, содержащие спойлеры к продолжению сурового супергеройского проекта Marvel. На этот раз в интернет попали фотографии с бывшей возлюбленной Мэтта Мёрдока, Хизер Гленн. На кадрах с площадки она в новом жутком образе, указывающем на то, что героиня станет злодейкой Леди Музой. Персонажа продолжает играть Маргарита Левиева.

Второй сезон «Рождённого заново» ещё не закончил выходить на видеосервисе Disney+. До конца сезона осталось два эпизода. А третий сезон дебютирует уже весной 2027 года.

А чуть ранее в интернет просочились фотографии со съёмок с потрёпанным жизнью Уилсоном Фиском, которого играет Винсент Д'Онофрио.