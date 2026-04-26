 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон В российский прокат выйдет полнометражное аниме «Патэма наоборот» Пункт назначения — Metal Gear Solid: режиссёрский дуэт ужастика про неизбежность смерти снимет экранизацию культовой игры «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
• • •
 
11
СЕРИАЛЫ
1 788

Хелена Бонем Картер лишилась роли в новом сезоне драмы «Белый лотос» после начала съёмок

Источник: Getty Images

Вскоре после начала съёмок четвёртого сезона сериала «Белый лотос» его актёрский состав покинула Хелена Бонем Картер («Алиса в Стране чудес», «Корона», «Энола Холмс»). Об этом сообщил канал HBO. Он также выпустил заявление о сложившейся ситуации.

В заявлении написано, что персонаж, придуманный для Хелены Бонэм Картер, не соответствовал тому образу, который создатели увидели непосредственно на съёмочной площадке. Впоследствии героиня была переосмыслена, сейчас её переписывают, и в ближайшие недели будет объявлена новая исполнительница роли. HBO, продюсеры и автор «Белого лотоса» Майк Уайт огорчены тем, что им не доведётся сотрудничать с Хеленой Бонэм Картер, но они остаются преданными поклонниками легендарной актрисы и очень надеются вскоре поработать с ней над другим проектом.

События четвёртого сезона развернутся во Франции во время Каннского кинофестиваля. В актёрском составе остаются Стив Куган, Венсан Кассель и другие.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события происходят в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. Участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.

Теги
Белый лотосХелена Бонем КартерHBO
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

8Сериал-продолжение ромкома «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун будет искать нового покупателя 12Съёмки второго сезона хоррора «Чужой: Земля» стартуют летом, а его создатель уже надеется на продолжение 1Потасканный жизнью Кингпин предстал на фото со съёмок третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

Тоже интересно

0Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 марта 0Элрик из Мелнибонэ вернётся в комикс-адаптации романа «Спящая волшебница» от Titan Comics 9Resident Evil Requiem стал самый высокооценённой пользователями игрой в истории 9Сила славянского лебедя в геймплейном трейлере балетного слэшера Tsarevna 8«Острые козырьки: Бессмертный человек» стартовал на стриминге Netflix хуже «Военной машины» и «Лакомого куска»

Далее на КГ

8
Укушенный радиоактивным Николасом Кейджем Паук в чёрно-белом и цветном трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 12
«Майкл» уверенно идёт на рекорд: мировой старт будет лучшим в этом году
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 628 - трансляция
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 627: Поток релизов
 1
Распаковка ретро из Англии. Часть 16
 12
Съёмки второго сезона хоррора «Чужой: Земля» стартуют летом, а его создатель уже надеется на продолжение
 12
Донни Йен приступил к съёмкам боевика «Каин»: фильма из вселенной «Джона Уика» (фото)
 13
Видеосервис Okko представил персонажные постеры сериала «Радар» про борьбу с иноплетянами
 11
«Аколит» наносит ответный удар! Негодный сериал по «Звёздным войнам» подал признаки жизни
 9
Мэттью Макконахи, Остин Батлер и Педро Паскаль сыграют в дорогущем вестерне от режиссёра «Олдбоя»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Завершились съёмки детектива «Пустая комната» про женщину с амнезией, ищущую пропавшую дочь
 
Фестиваль «Comic Con Игромир 2026» пройдёт с 3 по 6 декабря
 
Игры Системные требования PC-версии симулятора курьера Death Stranding 2: On the Beach
 
Семнадцатый выпуск «Абсолютного Бэтмена» ещё не вышел, а сценарист комикса уже намекнул, что будет в двадцатом
 
Рыжая Соня попадёт в жернова революции в своём новом комиксе
 
Игры Найден древнейший прототип несостоявшейся консоли Nintendo Play Station
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru