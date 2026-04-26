Хелена Бонем Картер лишилась роли в новом сезоне драмы «Белый лотос» после начала съёмок

Вскоре после начала съёмок четвёртого сезона сериала «Белый лотос» его актёрский состав покинула Хелена Бонем Картер («Алиса в Стране чудес», «Корона», «Энола Холмс»). Об этом сообщил канал HBO. Он также выпустил заявление о сложившейся ситуации.

В заявлении написано, что персонаж, придуманный для Хелены Бонэм Картер, не соответствовал тому образу, который создатели увидели непосредственно на съёмочной площадке. Впоследствии героиня была переосмыслена, сейчас её переписывают, и в ближайшие недели будет объявлена новая исполнительница роли. HBO, продюсеры и автор «Белого лотоса» Майк Уайт огорчены тем, что им не доведётся сотрудничать с Хеленой Бонэм Картер, но они остаются преданными поклонниками легендарной актрисы и очень надеются вскоре поработать с ней над другим проектом.

События четвёртого сезона развернутся во Франции во время Каннского кинофестиваля. В актёрском составе остаются Стив Куган, Венсан Кассель и другие.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события происходят в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. Участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.