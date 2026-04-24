Сериал-продолжение ромкома «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун будет искать нового покупателя

Стриминговый сервис Peacock больше не планирует выпускать сериал-продолжение романтической комедии «Бестолковые». Peacock отказался от проекта, который должен рассказать о будущем главной героини фильма 1995 года. Об этом эксклюзивно сообщило издание Variety.

Сериал-продолжение «Бестолковых» анонсировали год назад. Тогда же стало известно, что Алисия Сильверстоун повторит в нём роль Шер Хоровитц и выступит исполнительным продюсером. Теперь же для шоу будут искать новый дом. Как написало Variety, правообладатели по-прежнему высоко оценивают проект. Учитывая преданную фанбазу фильма и его популярность, ожидается, что сериал вызовет значительный интерес на рынке, когда будет представлен другим покупателям.

Фильм 90-х снят по мотивам романа «Эмма» Джейн Остин и рассказывает о добродушной, популярной и богатой старшекласснице Шер Хоровитц. Режиссёром и сценаристом экранизации выступила Эми Хекерлинг. Одним из продюсеров «Бестолковых» был Роберт Лоуренс. Хекерлинг и Лоуренс также в числе исполнительных продюсеров сериала.

После фильма выходил ситком «Бестолковые». В проекте из трёх сезонов роль Шер исполняла Рейчел Бланчард. А в 2020 году Peacock уже работал над другой версией сериала по фильму. То шоу было скорее детективным проектом, в котором Шер исчезла, и вместо неё в центре внимания оказывалась её лучшая подруга Дион.