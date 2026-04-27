КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новый тренер Антон Лапенко возглавляет хоккейную команду в тизере драмеди «Седьмой игрок»

Источник: «Кинопоиск»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал первый тизер своего сериала «Седьмой игрок». В коротком ролике объясняется, почему главный герой решил стать «седьмым игроком». Даты премьеры у комедийно-драматического проекта пока нет, но «Кинопоиск» должен выпустить его «скоро».

В центре сюжета бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя.

Режиссёром «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор»). Сценаристами сериала выступили Николай Муратов и Денис Кагарманов («Метод 3», «Очарованные»). Главные роли в проекте исполнили Антон Лапенко, Николай Фоменко и Григорий Верник. В актёрском составе также Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие.

