Новый тренер Антон Лапенко возглавляет хоккейную команду в тизере драмеди «Седьмой игрок»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал первый тизер своего сериала «Седьмой игрок». В коротком ролике объясняется, почему главный герой решил стать «седьмым игроком». Даты премьеры у комедийно-драматического проекта пока нет, но «Кинопоиск» должен выпустить его «скоро».



81

55%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

1

0

0

0

0

1

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p2,1 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60825" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В центре сюжета бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя.

Режиссёром «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор»). Сценаристами сериала выступили Николай Муратов и Денис Кагарманов («Метод 3», «Очарованные»). Главные роли в проекте исполнили Антон Лапенко, Николай Фоменко и Григорий Верник. В актёрском составе также Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие.