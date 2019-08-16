«Мистер Мерседес» — трейлер третьего сезона детективного триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AT&T Audience Network опубликовал интригующий трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса». Детективный триллер вернётся на малые экраны 10 сентября.

Сериал представляет собой экранизацию книжной трилогии Стивена Кинга о вышедшем на пенсию детективе полиции Билле Ходжесе. В серию входят романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». В основу третьего сезона лёг второй роман трилогии о загадочном убийстве известного писателя. Между тем призрак Брейди Хартсфилда и не думает оставлять в покое берущегося за расследование Ходжеса.

В 10-серийном продолжении снимаются Брендан Глисон, Джастин Люпе, Джаррель Джером, Брида Вул, Холланд Тейлор и Брюс Дерн. Сценарий написали Дэвид Э. Келли («Голиаф») и Джонатан Шапиро («Чёрный список»), а срежиссировал Джек Бендер.