 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Гильермо дель Торо не планирует возвращаться к экранизациям комиксов Сериал «Судья Дредд: Мега-Сити 1» жив и находится в активном производстве Новые игры августа 2019: Astral Chain, Ancestors: The Humankind Odyssey, Age of Wonders: Planetfall, Control и Man of Medan «Острые козырьки» — трейлер пятого сезона знаменитой гангстерской драмы Джефф Бриджес сыграет главную роль в криминальном триллере «Старик» от создателей «Чёрных парусов»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Мистер Мерседес» — трейлер третьего сезона детективного триллера

Кабельный канал AT&T Audience Network опубликовал интригующий трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса». Детективный триллер вернётся на малые экраны 10 сентября.

Сериал представляет собой экранизацию книжной трилогии Стивена Кинга о вышедшем на пенсию детективе полиции Билле Ходжесе. В серию входят романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». В основу третьего сезона лёг второй роман трилогии о загадочном убийстве известного писателя. Между тем призрак Брейди Хартсфилда и не думает оставлять в покое берущегося за расследование Ходжеса.

В 10-серийном продолжении снимаются Брендан Глисон, Джастин Люпе, Джаррель Джером, Брида Вул, Холланд Тейлор и Брюс Дерн. Сценарий написали Дэвид Э. Келли («Голиаф») и Джонатан Шапиро («Чёрный список»), а срежиссировал Джек Бендер.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Мистер Мерседес
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Экранизация детектива «Мистер Мерседес» Стивена Кинга набирает актёров
 
Новые сериалы 9–15 октября
 
Новые сериалы 22–28 октября

Тоже интересно

 
Кино Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
Второй сезон «Американских богов» будет длиннее первого
 
Кино «Чудо-женщина 2» уже разрабатывается студией Warner Bros.
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 314: Литературный гей
 
Кино «Первому игроку приготовиться» — третий трейлер
 
Съёмки шестого сезона «Карточного домика» отложены ещё на две недели
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в августе

17 СбТелеовощи (аудио)
18 ВсТелеовощи (видео)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
22ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Главный продюсер Anthem покинул BioWareНатуральные против киборгов - первые подробности научно-фантастического шутера DisintegrationВ Steam появилась новая приятная функцияCompany of Heroes анонсирована для iPadВозвращение в 1996 год в 15-минутном геймплейном видео шутера Ion Fury от авторов Duke Nukem 3D
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru