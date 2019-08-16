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«Метод Комински» — первые кадры и дата выхода второго сезона

Завоевавшая всеобщую любовь и разжившаяся двумя «Золотыми глобусами» комедия «Метод Комински» обзавелась свежими официальными кадрами, а также датой возвращения. Восьмисерийный второй сезон приключений двух бодрых стариков выйдет на Netflix 25 октября.

Это полная забавных и порой драматических происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Майкл Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального, недавно овдовевшего агента Нормана (Алан Аркин).

Сценарий пишет создатель сериала Чак Лорри («Теория Большого взрыва»); он также входит в команду исполнительных продюсеров проекта нарудя с Дугласом и Аланом Хиггинсом. Производством занимаются Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

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Кадры из сериала «Метод Комински»
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