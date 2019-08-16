Многосерийной экранизацией фэнтезийной серии «Горменгаст» займётся Showtime

Прошлой весной стало известно, что компания FremantleMedia North America («Американские боги») берётся экранизировать знаменитую книжную серию «Горменгаст» британского писателя Мервина Пика. Год спустя у проекта наконец-то появился дом в лице кабельного канала Showtime.
Серия фэнтези-романов повествует о многочисленных обитателях громадного древнего готического замка Горменгаст, также известного как Замок Четырёх Миров. Центральным персонажем истории является наследник замка Титус Гроан.
Сценаристом и шоураннером масштабной многосерийной экранизации выступает Тоби Уитхауз («Быть человеком», «Доктор Кто»), а исполнительными продюсерами числятся Нил Гейман («Благие знамения»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Барри Спайкингс, Дэвид Стерн («Последний магнат»), Данте Ди Лорето («Американская история ужасов») и Оливер Джонс.