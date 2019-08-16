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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Майкл Чимино сыграет юного гея в школькой драмеди «С любовью, Саймон» на Disney+

Сериал потокового сервиса Disney+ «С любовью, Саймон», вдохновлённый одноимённой полнометражной картиной о гейской любви, обрёл исполнителя главной роли в лице Майкла Чимино («Проклятие Аннабель 3»).

Главный герой многосерийной подростковой драмеди — школьник Виктор (Чимино), находящийся в процессе самопознания, переживающий домашние проблемы, период привыкания к новому городу и, что важнее всего, пытающийся примириться со своей покосившейся сексуальной ориентацией. Когда Виктор понимает, что не справляется с грузом проблем, он просит Саймона (Ник Робинсон) — протагониста фильма — помочь ему с ними справиться.

Робинсон продюсирует многосерийный проект и выступает в роли закадрового рассказчика. Также в актёрском составе значатся Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя, Бебе Вуд, Джордж Сир, Энтони Тёрпел и Мэйсон Гудинг.

Сценаристы фильма Элизабет Бергер и Айзек Аптакер выступают исполнительными продюсерами сериала. Первый эпизод снимет Эми Йорк Рубин («Мёртв для меня»).

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С любовью, Саймон
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