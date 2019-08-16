«911» — трейлер третьего сезона и Ронда Роузи в составе

Драма FOX от Райана Мёрфи «911» о нелёгких трудовых буднях спасательных служб успешно дожила до третьего сезона, и первый его трейлер уже доступен для просмотра.

Продолжение процедурала получит серьёзное подкрепление в лице бойца MMA, рестлера и дзюдоистки Ронды Роузи, которая сыграет Лену Боско — упорного и бесстрашного члена лос-анджелесской пожарной службы, которая без раздумий кидается в огонь ради спасения жизней. К своим ролям также вернутся Анджела Бассетт, Питер Краузе, Дженнифер Лав Хьюитт, Оливер Старк, Аиша Хиндс, Кеннет Чои, Рокмонд Данбар и Райан Гузман. В создателях сериала также числятся Брэд Фэлчак и Тим Майнир.

Премьера новых эпизодов состоится 23 сентября.