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«911» — трейлер третьего сезона и Ронда Роузи в составе

Драма FOX от Райана Мёрфи «911» о нелёгких трудовых буднях спасательных служб успешно дожила до третьего сезона, и первый его трейлер уже доступен для просмотра.

Продолжение процедурала получит серьёзное подкрепление в лице бойца MMA, рестлера и дзюдоистки Ронды Роузи, которая сыграет Лену Боско — упорного и бесстрашного члена лос-анджелесской пожарной службы, которая без раздумий кидается в огонь ради спасения жизней. К своим ролям также вернутся Анджела Бассетт, Питер Краузе, Дженнифер Лав Хьюитт, Оливер Старк, Аиша Хиндс, Кеннет Чои, Рокмонд Данбар и Райан Гузман. В создателях сериала также числятся Брэд Фэлчак и Тим Майнир.

Премьера новых эпизодов состоится 23 сентября.

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10 Вт21:45ЕВА (трансляция)

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1Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
4Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
25ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
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