«Растя Диона» — первые кадры из сериала о мальчике со сверхспособностями

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые фото 10-серийной научно-фантастической драмы «Растя Диона» на основе одноимённой короткометражки и комикса Денниса Лью. Премьерная дата у проекта тоже есть — 4 октября.

Это история о темнокожей матери-одиночке Николь Риз (Алиша Вейнрайт), после гибели мужа Марка (Майкл Б. Джордан) растящей семилетнего сына Диона (Джасайя Янг). Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает целым набором изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне. В этом ей помогает бывший коллега и лучший друг мужа по имени Пэт (Джейсон Риттер) — обожающий комиксы блестящий молодой учёный, для которого Николь и её сын стали настоящей семьёй.

Сценарий написала шоураннер Кэрол Барби («Иерихон»); она же числится исполнительным продюсером сериала наряду с Джорданом («Чёрная Пантера»), Майклом Грином («Американские боги»), Чарльзом Д. Кингом и Лью, который срежиссировал проект.