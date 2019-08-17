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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо»

«Криптону» пришёл конец — кабельный канал Syfy попрощался с сериалом и по пути передумал снимать сольный проект «Лобо» — спин-офф о приключениях космического наёмника в исполнении Эммета Джея Скэнлэна. Причина тривиальна — второй сезон супергеройского боевика по вселенной DC демонстрирует крайне скромные рейтинги.

Создатели попытаются подыскать сериалу другой дом, но шансы на успех крайне малы.

Приквел классической истории о Супермене рассказывает о событиях накануне гибели его родной планеты Криптон. Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борется за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

Шоураннером проекта является Кэмерон Уэлш («Константин»); он также числится его исполнительным продюсером наряду с автором оригинальной идеи Дэвидом Гойером («Человек из стали») и Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»).

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Криптон Лобо
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2Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
4Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
25ЕВА
 
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
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40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
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