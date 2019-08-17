Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Криптону» пришёл конец — кабельный канал Syfy попрощался с сериалом и по пути передумал снимать сольный проект «Лобо» — спин-офф о приключениях космического наёмника в исполнении Эммета Джея Скэнлэна. Причина тривиальна — второй сезон супергеройского боевика по вселенной DC демонстрирует крайне скромные рейтинги.

Создатели попытаются подыскать сериалу другой дом, но шансы на успех крайне малы.

Приквел классической истории о Супермене рассказывает о событиях накануне гибели его родной планеты Криптон. Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) — дед Человека из стали, борется за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

Шоураннером проекта является Кэмерон Уэлш («Константин»); он также числится его исполнительным продюсером наряду с автором оригинальной идеи Дэвидом Гойером («Человек из стали») и Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»).