Брутальный «Неуязвимый» вернётся с пятым сезоном в 2027 году

Марк Грейсон продолжит супергеройствовать в следующем году. Стриминговый сервис Prime Video сообщил, когда выйдет пятый сезон его мультсериала «Неуязвимый». Это случится «когда-то в 2027-м». Более точную дату премьеры видеосервис объявит позднее. Но уже известно, что в новый эпизодах вернутся злодеи Динозаврус и Трагг.

Четвёртый сезон брутального мультсериала вышел этой весной и состоял из восьми эпизодов. Проект пользуется популярностью на Prime Video, поэтому его заранее продлили на пятый сезон.

«Неуязвимый» является экранизацией одноимённой серии комиксов. Оригинальная работа завершилась в 2018 году на 144-м выпуске. У неё есть разные спин-оффы.

Сценаристом «Неуязвимого» и продюсером его экранизации является Роберт Киркман, также известный по комиксу «Ходячие мертвецы». В прошлом автор заявлял, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов мультсериала.