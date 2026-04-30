 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
СЕРИАЛЫ
169

Брутальный «Неуязвимый» вернётся с пятым сезоном в 2027 году

Источник: Prime Video

Марк Грейсон продолжит супергеройствовать в следующем году. Стриминговый сервис Prime Video сообщил, когда выйдет пятый сезон его мультсериала «Неуязвимый». Это случится «когда-то в 2027-м». Более точную дату премьеры видеосервис объявит позднее. Но уже известно, что в новый эпизодах вернутся злодеи Динозаврус и Трагг.

Четвёртый сезон брутального мультсериала вышел этой весной и состоял из восьми эпизодов. Проект пользуется популярностью на Prime Video, поэтому его заранее продлили на пятый сезон.

«Неуязвимый» является экранизацией одноимённой серии комиксов. Оригинальная работа завершилась в 2018 году на 144-м выпуске. У неё есть разные спин-оффы.

Сценаристом «Неуязвимого» и продюсером его экранизации является Роберт Киркман, также известный по комиксу «Ходячие мертвецы». В прошлом автор заявлял, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов мультсериала.

Теги
НеуязвимыйРоберт КиркманPrime Video
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 648: Неприкольный баклажан
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА – 682: Уволить Миядзаки
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru