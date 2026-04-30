Новые сериалы недели: ремейк «Гнева» без Дэнзела Вашингтона и загадочная «Бухта вдов»

Премьера +

Apple TV

Мэр города в Новой Англии, пытающийся увеличить туристический поток на свой остров, сталкивается со странными событиями, которые наводят на мысль о возможном проклятии острова.

Новый сериал Apple TV примечателен, прежде всего, Мэттью Ризом («Американцы», «Перри Мейсон») в главной роли. Но не только — критики, посмотревшие «Бухту вдов», уже отвесили ей щедрые 100% на Rotten Tomatoes. Отмечают идеальное сочетание хоррора и комедии и, конечно, самого Риза.