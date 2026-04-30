Новые сериалы недели: ремейк «Гнева» без Дэнзела Вашингтона и загадочная «Бухта вдов»

Среда, 29 апреля
В ролях Мэттью Рис, Стивен Рут, Kate O'Flynn, Кевин Кэрролл, Дэйл Дики, Kingston Rumi Southwick
Мэр города в Новой Англии, пытающийся увеличить туристический поток на свой остров, сталкивается со странными событиями, которые наводят на мысль о возможном проклятии острова.
Новый сериал Apple TV примечателен, прежде всего, Мэттью Ризом («Американцы», «Перри Мейсон») в главной роли. Но не только — критики, посмотревшие «Бухту вдов», уже отвесили ей щедрые 100% на Rotten Tomatoes. Отмечают идеальное сочетание хоррора и комедии и, конечно, самого Риза.
В ролях Элизабет Мосс, Керри Вашингтон
Проект, заявленный как мини-сериал, продления пока не получил.
В ролях Скотт Спидман, Weruche Opia, Кевин Ранкин, Bevin Bru, Аделайд Клеменс, Jaina Lee Ortiz
Комедийно-детективный процедурал был принят зрителями весьма сдержанно, что, впрочем, окончательно не лишает его шансов на второй сезон. На ABC живут сериалы и куда слабее.
Четверг, 30 апреля
боевик, триллер
В ролях Яхья Абдул-Матин II, Билли Булле
В центре сюжета — Джон Кризи, раненый бывший наемник, стремящийся отомстить за потерю единственного товарища и защитить дочь погибшего от тех, кто разрушил её семью.
Мода на ремейки добралась до «Гнева» 2004 года с Дэнзелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг. Чтобы зрители ничего не заподозрили, одного талантливого темнокожего актёра заменили на другого, надо полагать, не менее талантливого — Яхью Абдула-Матина II. Возможно, кто-то даже не заметит подмены бойца.
