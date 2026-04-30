СЕРИАЛЫ
60

Новые сериалы недели: ремейк «Гнева» без Дэнзела Вашингтона и загадочная «Бухта вдов»

Источник: Netflix

Среда, 29 апреля

 
Премьера+
Apple TV
Бухта вдов Widow's Bay

В ролях Мэттью Рис, Стивен Рут, Kate O'Flynn, Кевин Кэрролл, Дэйл Дики, Kingston Rumi Southwick

Мэр города в Новой Англии, пытающийся увеличить туристический поток на свой остров, сталкивается со странными событиями, которые наводят на мысль о возможном проклятии острова.

Новый сериал Apple TV примечателен, прежде всего, Мэттью Ризом («Американцы», «Перри Мейсон») в главной роли. Но не только — критики, посмотревшие «Бухту вдов», уже отвесили ей щедрые 100% на Rotten Tomatoes. Отмечают идеальное сочетание хоррора и комедии и, конечно, самого Риза.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Неидеальные женщины Imperfect Women

В ролях Элизабет Мосс, Керри Вашингтон

Проект, заявленный как мини-сериал, продления пока не получил.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Ар-Джей Декер RJ Decker

В ролях Скотт Спидман, Weruche Opia, Кевин Ранкин, Bevin Bru, Аделайд Клеменс, Jaina Lee Ortiz

Комедийно-детективный процедурал был принят зрителями весьма сдержанно, что, впрочем, окончательно не лишает его шансов на второй сезон. На ABC живут сериалы и куда слабее.

Видео

Четверг, 30 апреля

 
Премьера+
Netflix
Гнев Man on Fire

боевик, триллер

В ролях Яхья Абдул-Матин II, Билли Булле

В центре сюжета — Джон Кризи, раненый бывший наемник, стремящийся отомстить за потерю единственного товарища и защитить дочь погибшего от тех, кто разрушил её семью.

Мода на ремейки добралась до «Гнева» 2004 года с Дэнзелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг. Чтобы зрители ничего не заподозрили, одного талантливого темнокожего актёра заменили на другого, надо полагать, не менее талантливого — Яхью Абдула-Матина II. Возможно, кто-то даже не заметит подмены бойца.

Видео

