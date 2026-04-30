Fallout по-британский тоже станет сериалом: Atomfall отправляется на малые экраны

Категорически британская видеоигра Atomfall прирастёт сериалом по мотивам, который спродюсируют Rebellion Developments и Two Brothers Pictures.

Первоисточник, естественно, стал коммерческим и критическим успехом, иначе зачем это развивать дальше; он признан «Лучшей британской игрой» на BAFTA Game Awards, и около 3,7 млн геймеров побывали в мире Atomfall с момента выхода в прошлом году.

Постапокалиптический сюжет заимствует повествовательные элементы из классической британской научной фантастики и народных преданий с уклоном в хоррор.

Действие разворачивается в милитаризированной карантинной зоне, созданной после ядерного инцидента. Предполагается, что внешний мир живёт как обычно, а происходящее внутри приобрело очень странный оттенок. Главный герой — человек, который приходит в себя уже внутри Зоны, не помня, как он здесь очутился.

Оригинальная идея Джейсона Кингсли, одного из основателей Rebellion, вдохновлена реальной катастрофой 1957 года на атомной электростанции в Уиндскейле — до сих пор самой страшной ядерной катастрофой на территории Великобритании.