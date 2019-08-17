«Лучше, чем люди» — первый российский сериал вышел на Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

16 августа на Netflix состоялась премьера первого российского сериала «Лучше, чем люди», получившего англоязычное название Better Than Us. И это, безусловно, огромный повод для гордости, особенно с учётом рекордной для отечественного телепроизводства суммы в $1 млн, которую стриминг-гигант выложил за драму про андроидов.

Действие сериала разворачивается в 2029 году, когда роботы заполонили практически все сферы человеческой жизни, вплоть до романтической. Однако далеко не все рады такому бурному прогрессу — группа «Ликвидаторов» готова на всё ради победы над ботами, даже ценой человеческой жизни.

Но всё намного глубже — вот, что говорит продюсер проекта Эдуард Илоян:

Сериал заставляет задуматься о глобальных проблемах: о человекозамещении во всех сферах жизни, от промышленного производства до личных и семейных отношений, а также об одиночестве человека в огромном социуме.

16-серийная технодрама режиссёра Андрея Джунковского была переведена на 25 языков, что должно обеспечить максимальный охват аудитории. Однако права Netflix на показ не распространяются на территории России и Китая.

Главные роли исполнили Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Александр Устюгов, Александра Уксуляк и Александр Кузнецов.

А это англоязычный трейлер сериала: