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«Лучше, чем люди» — первый российский сериал вышел на Netflix

16 августа на Netflix состоялась премьера первого российского сериала «Лучше, чем люди», получившего англоязычное название Better Than Us. И это, безусловно, огромный повод для гордости, особенно с учётом рекордной для отечественного телепроизводства суммы в $1 млн, которую стриминг-гигант выложил за драму про андроидов.

Действие сериала разворачивается в 2029 году, когда роботы заполонили практически все сферы человеческой жизни, вплоть до романтической. Однако далеко не все рады такому бурному прогрессу — группа «Ликвидаторов» готова на всё ради победы над ботами, даже ценой человеческой жизни.

Но всё намного глубже — вот, что говорит продюсер проекта Эдуард Илоян:

Сериал заставляет задуматься о глобальных проблемах: о человекозамещении во всех сферах жизни, от промышленного производства до личных и семейных отношений, а также об одиночестве человека в огромном социуме.

16-серийная технодрама режиссёра Андрея Джунковского была переведена на 25 языков, что должно обеспечить максимальный охват аудитории. Однако права Netflix на показ не распространяются на территории России и Китая.

Главные роли исполнили Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Александр Устюгов, Александра Уксуляк и Александр Кузнецов.

А это англоязычный трейлер сериала:

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