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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Мартин Фриман не прочь вернуться к «Шерлоку»

Два с половиной года прошло с тех пор, как зрители в последний раз виделись с «Шерлоком» на экране, и стоит ли ждать его скорого возвращения, сказать не сможет никто, даже его создатели, нынче по уши занятые другим сериалом — мистический драмой «Дракула» для Netflix. Неоднозначный четвёртый сезон и высокая занятость авторов и актёров только усугубляют положение, однако в одном из недавних интервью исполнитель роли Ватсона Мартин Фриман отметил, что на возвращении крест никто не ставил, и всё же затяжная пауза была неизбежна.

То, чем обернулась история в последнем сезоне, ощущалось если не как точка, то уж точно как точка с запятой или многоточие. Это ощущалось как пауза. Это не тот случай, когда мы могли бы объявиться через год со словами: «Эй, ребят, мы вернулись». Чувствовалось, что это нечто более значительное. Это не обязательно финал, но, по правде сказать, ответа у меня нет, потому что ни я, ни Бен [Камбербэтч] не отвечаем за сценарий. Я свято верю в правильность позиции, когда ты прекращаешь делать что-то, как только у тебя появилось такое желание. Если ты сказал всё, что хотел, покидай сцену, имей смелость уйти. Я не знаю, есть ли что-то, что им [Марк Гэтиссу и Стивену Моффату] ещё хотелось бы сказать.

Но если окажется, что всё-таки есть, Фриман открыт для продолжения.

Если это действительно нечто особенное, содержательное и интересное, думаю, мы все были бы готовы вернуться к проекту. «Шерлок» всегда был в некотором роде событием. Каждый сезон мы делали по три эпизода, но они были длинными, по 90 минут, и всё же выходили не так часто, как принято по телевизионным стандартам. И поскольку сериал воспринимался как событие, если мы соберёмся снимать дальше, оно должно того стоить. Мы не стали бы возвращаться с чем-то более или менее хорошим. Это должно быть что-то на самом деле особенное. «Шерлок» был именно таким сериалом.

 
Мартин Фриман, к полумерам не готов

Как обычно, последнее слово остаётся за создателями. Как только Моффат и Гэтисс начнут раздавать интервью в рамках промо-кампании «Дракулы», у них наверняка в который раз поинтересуются, стоит ли зрителям ждать чего-нибудь эдакого в виде пятого сезона до сих пор любимого многими детектива.

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Шерлок
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