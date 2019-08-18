Новости сериалов — лучшее за неделю

«Пацаны» — первое фото со съёмок второго сезона — съёмки продолжения идут полным ходом.

Сериал «Колесо времени» обрёл своих главных героев — все сплошь молодые и неизвестные.

Сериал «Ходячие мертвецы» живёт по законам гендерного равенства — и за это даже может скидки на производство получать.

Новые потоковые сервисы тратят на оригинальный контент куда больше, чем Netflix — в борьбе за подписчиков в ход идут десятки миллиардов долларов.

Продюсеры «Пацанов» обещают улучшенный второй сезон — Сет Роген и Эван Голдберг посмотрели первую серию продолжения и остались в восторге.

Майкл Чимино сыграет юного гея в школьной драмеди «С любовью, Саймон» на Disney+ — а герой одноимённой полнометражки будет ему помогать на пути к самоидентификации.

Шоураннер «Ведьмака» прислушивалась к соображениям поклонников в соцсетях — Лорен Шмидт Хиссрич обращала внимание на подсказки аудитории, но в рамках разумного.

Мартин Фриман не прочь вернуться к «Шерлоку» — но для этого нужен достаточно веский повод.