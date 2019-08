Сериал «Ходячие мертвецы» живёт по законам гендерного равенства

В зарубежной индустрии развлечений гендерное равенство — это не только модный тренд, но ещё и возможность получить какие-никакие льготы. Этим, к слову, могут похвастаться два последних сезона «Ходячих мертвецов», о чём недавно сообщила исполнительный продюсер проекта Гейл Энн Хёрд.

Организации Sundance Institute и Women in Film Los Angeles запустили совместную программу ReFrame, выработавшую целый список параметров, определяющих, придерживается ли фильм или сериал норм гендерного равенства. Девятый и десятый сезоны «Ходячих» успешно прошли данный тест.

Набор критериев от ReFrame инициаторы кампании 10% for 50/50 используют в качестве инструмента для определения проектов, достойных за свои усилия по популяризации гендерного равенства получить от компаний-авторов этой инициативы — Women in Film and Television International (WIFTI) и Chimney — скидку на производство в размере 10%.

Скидку получают компании, набравшие как минимум четыре балла из восьми возможных. По одному баллу за позицию можно получить при наличии в проекте: женщины в главной роли; женщины в одной из главных ролей; женщины-режиссёра; женщины-сценариста; женщин в регулярных ролях; женщины-шоураннера; женщины-продюсера; женщин-начальниц отделов, а также если съёмочная команда наполовину состоит из женщин. Два балла в каждой из этих категорий можно получить, если эта женщина также является цветной и/или определяет себя как представительницу ЛГБТ-сообщества.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» может похвастаться женщиной-шоураннером Анджелой Канг, тремя ведущими женскими персонажами в исполнении Данай Гуриры, Мелиссы Макбрайд и Лорен Коэн. Вдобавок девятый и десятый сезоны имеют общий козырь — главную злодейку Альфу в лице Саманты Мортон.