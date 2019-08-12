«Двойка» — трейлер третьего (финального) сезона порнодрамы HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

История о «славном» мире порноиндустрии США подходит к концу — криминальная драма «Двойка» завершается. Действие третьего сезона развернётся в середине 80-х годов, когда 42-я улица превратилась в центр преступности и потрёпанных видеосалонов и всё свидетельствовало о неумолимом закате некогда процветавшего бизнеса.

Главные роли исполняют Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Эмили Мид, Крис Бауэр, Маргарита Левиева, Натали Пол, Майкл Рисполи, Дэвид Крамхолц, Дэниел Саули, Сепиде Моафи и Оливия Луккарди. Исполнительными продюсерами вместе с Франко выступают Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос и Нина Кострофф-Нобл.

Премьера оставшихся эпизодов на телеканале HBO состоится уже 9 сентября.