Новые сериалы 12–18 августа

Неделя отметится двумя многосерийными премьерами. Стриминговый сервис CBS All Access покажет первую серию драмеди «Почему женщины убивают», а на кабельном канале HBO состоится премьера комедии «Праведные Джемстоуны». Вдобавок на Netflix выходит второй сезон психологического триллера «Охотник за разумом» Дэвида Финчера, а на кабельном канале AMC стартует вторая глава антологии ужасов «Террор».
Понедельник, 12 августа
драма
В ролях Брент Дженнингс, Дэвид Паскеси, Эрик Аллан Крамер, Линда Эмонд, Соня Кэссиди, Уайатт Расселл
Создатель Джим Гэвин
Дад — бывший сёрфер, обезоруживающе оптимистичный парень, понемногу оправляющийся после смерти отца и крушения семейного бизнеса. По счастливой случайности Дад оказывается на пороге дома Эрни из местного общества «Ложа 49», благодаря дружбе с которым у главного героя появляется шанс прийти в себя после недавних трагических событий и вернуться к полноценной жизни.
драма, триллер
В ролях Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло
Создатель Дэвид Кайганич
Второй сезон под названием «Позор», события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны, расскажет о череде ужасающих происшествий в американском лагере для интернированных японцев. Поселенцев начинает преследовать жуткий призрак, обладающий таинственной связью с японским мистицизмом и прошлым одного из обитателей лагеря.
Среда, 14 августа
научная фантастика
В ролях Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон
Создатель Дэвид С. Гойер
Второй сезон завершится десятым эпизодом The Alpha and The Omega. Кабельный канал Syfy пока не решил, что делать с сериалом дальше.
детектив, драма, мистика
В ролях Харриет Дайер, Пол Блэкторн, Джастин Корнуэлл, Андрес Джозеф, Энн-Мари Джонсон, Чад Джеймс Бьюкенен
Создатель Мойра Кирланд
Десятый эпизод станет заключительным для первого сезона мистической драмы. Телеканал The CW пока не сообщил о дальнейшей судьбе сериала.
драма, научная фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли
Создатель Брюс Миллер
Третий сезон многосерийной антиутопии завершится тринадцатым эпизодом Mayday. В июле потоковый сервис Hulu продлил сериал на четвёртый сезон.
Четверг, 15 августа
драма, комедия
В ролях Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Александрой Даддарио, Рейд Скотт, Сэм Джагер, Джек Дэвенпорт
Создатель Марк Черри
В центре чёрной комедии с элементами драмы — три женщины: домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и адвокат из современности. Каждая сталкивается с изменой любимого человека, и это печальное открытие заставляет её действовать.
драма, детектив
В ролях Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Анника Борас, Билл Хек, Уорд Хортон
Создатель Роб Доэрти
Тринадцатая серия Their Last Bow станет заключительной для седьмого сезона и сериала.Телеканал CBS попрощался с проектом.
Пятница, 16 августа
детектив, триллер
В ролях Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Ханна Гросс, Коттер Смит, Сонни Валиченти
Создатель Джо Пенхалл
В основе сериала — книга Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, изданная в 1996 году и написанная бывшим спецагентом ФБР Джоном Дугласом в соавторстве с Марком Олшейкером. За годы работы в ведомстве Дугласу довелось поучаствовать в охоте на самых известных серийных убийц и насильников того времени, разрабатывая специальные техники в области профайлинга для поимки особо опасных преступников. В книгу вошли несколько особенно сложных и нашумевших дел.
Воскресенье, 18 августа
комедия
В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни
Создатель Дэнни Макбрайд
Это полная сатиры и абсурдистского юмора история о всемирно известной и безобразно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов. Невзирая на бешеную популярность, «благочестивому» семейству не приходится почивать на лаврах — кругом завистники, конкуренты и враги, которые только и мечтают занять их место.
драма, криминал
В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс
Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон
Первый сезон криминальной драмы завершится десятым эпизодом Mayor Curley And The Last Hurrah. В начале августа кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон.
драма, мистика, триллер
В ролях Ронан Рафтери, Кэтрин Стидмэн, Джон Флетчер, Джон Флетчер, Адриан Лестер, Джоэли Ричардсон
Создатель Сэм Холкрофт, Эл Мюриэл
Первый сезон мистического триллера завершится восьмой серией. Кабельный канал Starz ещё не определился с дальнейшей судьбой сериала.
драма
В ролях Элла Пернелл, Том Старридж, Кэйтлин Фицджеральд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн
Создатель Стефани Данлер
Восьмой эпизод завершит второй сезон ресторанной драмы. Кабельный канал Starz ещё не решил, стоит ли продлевать сериал на второй сезон.