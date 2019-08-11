Новые сериалы 12–18 августа

Сезон 2

Netflix

В основе сериала — книга Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, изданная в 1996 году и написанная бывшим спецагентом ФБР Джоном Дугласом в соавторстве с Марком Олшейкером. За годы работы в ведомстве Дугласу довелось поучаствовать в охоте на самых известных серийных убийц и насильников того времени, разрабатывая специальные техники в области профайлинга для поимки особо опасных преступников. В книгу вошли несколько особенно сложных и нашумевших дел.