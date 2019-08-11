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«Пацаны» — первое фото со съёмок второго сезона

Первый сезон ставшего едва ли не главным хитом Amazon за всё время его существования антисупергеройского боевика «Пацаны» только завершился, а съёмки продолжения уже стартовали. По этому поводу шоураннер проекта Эрик Крипке поделился первым фото команды с площадки, правда, не в полном составе. Как видим, парни (и к ним примкнувшие) себе не изменяют:

Промо-арт сериала «Пацаны»

Второй сезон адаптации одноимённого комикса Гарта Энниса от Сета Рогена и Эвана Голберга был заказан ещё до премьеры, и сериал в полной мере оправдал возложенные на него надежды — во многом, благодаря свежему, смелому и крайне циничному взгляду на мир супергероев.

К своим ролям уже точно вернутся Карл Урбан, Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл. Дата выхода новых эпизодов пока не объявлена.

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 9 августа«Пацаны» — один из самых популярных сериалов Amazon за всё время
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