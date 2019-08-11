Создатель «Чернобыля» не прочь посвятить продолжение сериала жизни в Советском Союзе

После безусловного успеха сериала-катастрофы «Чернобыль» создателя проекта Крэйга Мазина принялись допрашивать, готов ли он каким-либо образом продолжить тему, к примеру, взявшись за второй сезон. Сценарист отметил, что видит продолжение только в качестве антологии и предполагает, что руководство канала не стало бы ему с порога отказывать.

Если бы я обратился к HBO и сказал, что хочу взяться за второй сезон «Чернобыля», при условии, что это будет история о другой страшной трагедии — Бхопале, Фукусиме или что-то в этом роде — предполагаю, они как минимум проявили бы вежливый интерес.

Правда, в интервью порталу Decider, Мазин обмолвился, что зацепила его даже не столько трагедия, сколько жизнь Советской России. Не исключено, что в этом случае и гипотетический второй сезон он мог бы посвятить очередной катастрофе, некогда произошедшей в СССР.

Не бедствие само по себе привлекло меня к «Чернобылю», а его особенности. Если бы я продолжил сериал в качестве антологии, возможно, это стало бы очередным расследованием другого аспекта жизни в Советском Союзе, потому что именно эта часть [сериала] меня восхищает, и я был бы счастлив вернуться к её исследованию. Это помогает нам также переосмыслить и наш жизненный путь. Я дитя 70-х и 80-х, и моя жизнь частично была сформирована нацией, которая больше не существует. Я хочу побольше узнать о ней. Крэйг Мазин, покорён Советами

Никаких официальных заявлений в отношении возможного второго сезона «Чернобыля» пока не поступало. Но, может статься, энтузиазма сценариста и его жгучего интереса к советскому прошлому окажется достаточно, чтобы натолкнуть HBO на идею о заказе второго сезона.